신한금융, KT와 디지털 신사업 및 플랫폼 역량 강화 공동 추진

[아시아경제 이광호 기자]신한금융그룹은 KT와 디지털 신사업 및 플랫폼 역량강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.

신한금융은 디지털 일류 그룹으로 도약하기 위해 전사적인 역량을 집중하고 있으며, 디지털 플랫폼 노하우를 보유한 KT와의 업무협약을 통해 다양한 디지털 신사업을 추진할 계획이다.

먼저 양사는 금융과 통신 이종산업간의 데이터 협력을 통한 신규시장 진입을 위해 디지털 금융 모델을 공동으로 개발할 예정이다. 또한 디지털 금융의 다양한 분야에서 혁신적인 상품과 서비스를 함께 출시하기로 했다.

신한금융과 KT는 AI 기술을 기반으로 고객 편의성을 높일 수 있는 기술을 개발하기 위해 공동 연구 추진을 검토하고 있다. KT의 디지털 인프라를 활용하여 AI 기술 기반의 금융 특화 텍스트, 음성, 언어모델 등 다양한 연구개발 사업을 양사가 공동으로 진행할 계획이다.

신한금융은 KT의 빅데이터 기반 상권분석 서비스 '잘나가게' 플랫폼에 신한은행의 비대면 사업자 대출을 탑재해 소상공인 고객들이 쉽게 대출을 신청할 수 있도록 만들었다.

또 신한카드의 소상공인·자영업자들을 위한 대표적인 마케팅 플랫폼인 마이샵파트너와 잘나가게 플랫폼 간의 데이터 협력을 통해 양사의 상권분석 서비스를 더욱 업그레이드 할 계획이다.

아울러 양사는 신한라이프의 AI기반 홈트레이닝 서비스인 하우핏을 올레TV에 연내 공식 론칭하기로 했다. 기존 모바일을 통해서만 제공되던 하우핏 서비스를 올레TV에 탑재하면서 고객들이 보다 큰 TV 화면을 통해 가정에서 손쉽게 AI자세교정, 라이브 클래스 등 특화 홈트레이닝 서비스를 활용할 수 있게 됐다.

양사는 메타버스, 교육, 반려동물 등 非금융 플랫폼 사업 영역에 있어서도 다양한 방법으로 협력을 검토 할 예정이다. 이외에도 MZ세대 고객 대상 통신 및 금융을 연계한 공동 마케팅을 추진해 젊은 고객 층 확대에 적극 협력할 계획이다.

조용병 신한금융 회장은 "신한과 KT의 만남이 양사 고객 모두에게 혁신의 경험을 제공할 것"이라며 "미래금융의 새로운 모델을 제시하고 나아가 우리 사회의 더 큰 가치를 창출하는 데 이바지할 것"이라고 말했다.

구현모 KT 대표는 "국내 최대 디지털 플랫폼 기업 및 금융 그룹간 시너지를 기반으로 다양한 금융 DX 모델을 선보일 것으로 기대된다"며 "고객 중심의 차별화된 디지털 융합서비스로 미래금융의 새 패러다임을 열어갈 것"이라고 전했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr