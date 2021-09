속보[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대권주자인 이낙연 전 대표가 8일 "민주당의 가치, 민주주의 가치를 지키기 위해 저는 국회의원직을 버리고 정권 재창출에 나서기로 결심했다"고 밝혔다.

