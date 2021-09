[아시아경제 이광호 기자]KB국민은행은 이달 말까지 추석맞이 'KB골든라이프X' 보너스 경품 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 이벤트는 본인이 직접 만든 포토메시지 카드로 실물 액자를 제작해 배송해드리는 특전을 제공한다.

KB골든라이프X 포토메시지 카드인 골든카드를 작성한 회원 100명을 추첨해 스타벅스 모바일 쿠폰을 제공하며, 골든카드 제작자 중 우수작으로 선정된 5명에게는 BBQ치킨 모바일쿠폰과 실물 액자를 제작해 전달한다.

또한 KB골든라이프X에 신규가입한 고객 중 추첨을 통해 500명에게도 스타벅스 모바일 쿠폰을 지급한다.

KB골든라이프X는 중·장년층을 위한 디지털 놀이터 서비스로 헬스케어·라이프뉴스·골든카드·세미나 등 다양한 서비스를 선보인다.

KB국민은행 관계자는 "앞으로도 은퇴 전·후 고객을 위한 다양한 혜택과 차별화된 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

