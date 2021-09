[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군의회 제294회 임시회 기간에 민생 현장 탐방으로 조인호, 김양훈, 우성자 의원이 고금면에 있는 충무공 이순신 유적지 충무사 사업 현장을 방문해 추진 계획 등을 점검하고 있다.

