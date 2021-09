[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 말다툼을 하다가 남자친구를 흉기로 찌른 30대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

광주 서부경찰서는 특수 상해 혐의로 30대 여성 A씨를 입건했다고 8일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 11시 10분쯤 서구 쌍촌동 주거지에서 금전 문제로 다투다가 남자친구 B씨의 등을 한차례 찌른 혐의를 받는다.

B씨는 병원에서 찢어진 부위를 소독하고 바늘로 꿰맸으며, 깊은 상처는 아닌 것으로 알려졌다.

현재 경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

