경남대, 10일부터 2022학년도 수시접수 시작 … 제약공학과·보건의료정보학과 신설

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남대학교는 10일부터 14일까지 2022학년도 신입생 수시모집을 한다고 8일 밝혔다.

이번 수시모집에는 일반계고교 1196명, 한마인재 468명, 일반학생 219명, 지역인재(간호학과, 경남지역) 28명, 체육교육과 35명, 군사학과 30명(남자 27명, 여자 3명), 사회배려자 30명, 체육특기자 35명 등 정원 내로 2041명을 모집한다.

또한 정원외로는 농어촌학생 64명, 특성화고교졸업자 17명, 기초생활수급자 및 차상위계층 39명 등 120명을 모집한다.

따라서 이번 수시모집을 통해 2022학년도 총 선발인원 2340명(정원외 포함)의 92.4%에 해당하는 2161명을 선발한다.

원서접수는 경남대학교 입학 안내 홈페이지를 통해 첫날인 10일 오전 9시부터 24시간 접수할 수 있으며, 마감일인 14일에는 오후 6시까지만 접수를 한다.

입학과 관련된 문의 사항은 경남대 입학처로 문의하면 된다.

한편 경남대는 이번 2022학년도에 제약공학과와 보건의료정보학과를 신설한다.

제약공학과는 의약품 기초교육, 제약공정 교육을 통해 첨단 제약산업을 선도할 수 있는 인재 양성을 목적으로 신설되며, 졸업 후 바이오제약 관련 분야, 제약 관련 공공분야, 신약 개발 분야 등의 방면으로 취업할 수 있다.

보건의료정보학과는 보건의료 지식과 IT융합기술을 갖춘 보건의료정보·병원행정 분야 전문인력 양성을 목적으로 신설되며, 졸업 후 병원행정사, 의료정보관리사 등 자격증을 취득해, 각종 보건의료 관련 기관의 의료정보서비스, 의료정보시스템 관리직으로 취업할 수 있다.

또한 AI, SW 관련 미래형 산업 발전에 따른 인력 수요에 대응하기 위해 컴퓨터공학부, 전자공학과, 정보통신AI공학과를 기존 공과대학에서 분리해 AI·SW 융합대학도 신설한다.

