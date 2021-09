[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 오는 30일까지 전주종합경기장 내에서 공휴일에도 이용 가능한 임시 선별진료소를 운영한다고 8일 밝혔다.

이는 고속·시외버스 터미널을 통해 추석 연휴기간 타 지역을 오가는 국민들의 코로나19 검사 편의를 높이고 코로나19 확산을 차단하기 위한 선제적 조치다.

종합경기장 임시 선별진료소는 평일과 주말, 공휴일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다.

증상 유무나 역학적 연관성, 주소지와 관계없이 모든 국민들이 코로나19 진단검사를 받을 수 있다.

