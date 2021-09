[아시아경제(대전) 정일웅 기자] ◆국가철도공단 <처장급 전보> ▶시설본부 시설개량처장 차문규 ▶호남본부 호남권사업단장 김용길 ▶영남본부 안전혁신처장 정종진 ▶호남본부 안전혁신처장 정선호 <부장급 전보> ▶미래전략연구원 기술연구처 연구계획부장 김정곤 ▶미래전략연구원 기술연구처 시스템연구부장 성동일 ▶안전본부 안전총괄처 시설안전부장 김건호 ▶기획본부 철도시설안전합동혁신단 총괄계획부장 윤성민 ▶시설본부 자산운영단 자산개발처 역세권기획TF부장 김형민 ▶수도권본부 재산지원처 용지부장 박주향 ▶호남본부 안전혁신처 시설개량부장 백승호 ▶강원본부 안전혁신처 건설안전부장 나 현 ▶강원본부 안전혁신처 시설개량부장 김성용(이상 9월 8일자)

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr