SK에코플랜트, 친환경·에너지·스마트건설 신기술 공모전 개최

[아시아경제 임온유 기자] SK에코플랜트(옛 SK건설)가 국내기업과 스타트업을 대상으로 건설기술 공모전인 ‘콘테크 미트업 데이’를 개최한다고 8일 밝혔다.

콘테크(ConTech)는 건설(Construction)과 기술(Technology)의 합성어로, 자동화·디지털화 등 4차산업 기술을 활용해 건설공정의 생산성을 높이는 혁신기술을 의미한다.

이번 공모전은 지난해 성공적으로 마무리된 콘테크 미트업 데이에 이은 두번째 행사로 더욱 폭넓은 상세 모집이 가능해질 전망이다. 이번 공모전은 연구개발특구진흥재단, 한국건설기술연구원 스마트건설지원센터, 기술과가치 등 공공기관과 전문컨설팅기업이 공동으로 참여한다.

참가대상 범위도 늘어난다. ‘즉시 적용 가능 기술’ 분야는 국내 소재 기업이면 누구나 공모가 가능하며, ‘공동 R&D 진행 기술’ 분야는 중소기업과 스타트업만을 대상으로 모집이 진행된다.

상세 모집 기술은 ▲친환경(신소재, 철근대체제, 플랫폼) ▲에너지(CCUS, ESS기술, 태양전지, 그린수소, 해상풍력 부유체) ▲스마트건설·DT(BIM설계) ▲원가절감·공기단축·공법개선·품질 등 총 네 가지다.

공모 접수는 8일부터 시작해 오는 30일까지 이메일을 통해 진행되며 자세한 내용은 SK에코플랜트 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 9월 15일 오후 2시에는 온라인 모집요강 설명회를 가질 예정이다. 이후 서류 검토와 프레젠테이션 심사를 거쳐 오는 11월 최종 수상작을 발표한다.

수상 기업에게는 기술 분야에 따라 사업부문과 공동 연구개발을 진행하며, 기술개발비 지원, 기술컨설팅 제공과 같은 다양한 혜택을 제공할 예정이다.

SK에코플랜트는 지난해 진행한 첫 콘테크 미트업 데이를 통해 6건의 공동 R&D 분야와 4건의 즉시 적용 분야에서 우수 기술을 선정했다. 우수 기술로 선정된 창소프트아이앤아이의 ‘BIM기반 토공추정 자동화 시스템’은 실제 SK에코플랜트 현장에 적용할 예정이며, 세보엠이씨의 ‘용접불티 방지 및 작업향상’ 기술 역시 현장 적용을 위한 파일럿 테스트를 진행중이다.

김관용 SK에코플랜트 SCM그룹장은 “이번 공모전을 통해 SK에코플랜트와 함께 친환경·에너지 등 신규사업을 실현할 수 있는 기술을 발굴할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 중소기업 및 스타트업과 동반성장을 위한 기술협력을 적극 실천하겠다”고 말했다.

