[굿모닝 증시]"美증시, 경기둔화 우려에 혼조...코스피 약세 전망"

[아시아경제 박지환 기자] 미국 뉴욕증시가 부진한 고용지표에 델타 변이 확산에서 기인한 경제 회복 둔화 우려 증가로 혼조세로 마감했다. 나스닥만 사상 최고치를 새로 썼다.

7일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 269.09포인트(0.76%) 하락한 3만5100.00으로 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수도 15.40포인트(0.34%) 떨어진 4520.03으로 장을 마쳤다. 기술주 중심의 나스닥은 전거래일보다 10.81포인트(0.07%) 오른 1만5374.33을 기록해 사상 최고치로 마감했다.

투자자들은 코로나19 관련 소식에 주목했다. 지난주 발표된 8월 고용보고서가 시장의 예상치를 크게 밑돌며 델타 변이 확산세가 예상보다 경제에 더 큰 충격을 주고 있다는 우려가 커졌다. 골드만삭스는 미국의 4분기 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 6.5%에서 5.5%로 낮췄다. 모건스탠리도 미국 주식에 대한 투자 의견을 비중 축소로 하향했다.

국내 증시 전문가들은 코스피 역시 코로나19 확산에 따른 경기 둔화 우려로 이날 지수가 약세를 보일 것으로 전망했다. 다만 추세적인 하향 흐름은 아닌 만큼 변동성은 제한적일 것이란 분석이 나온다.

◆서상영 미래에셋증권 연구원=미국 증시가 경기 둔화 우려 부각에 부진한 모습을 보인 점은 이날 한국 증시의 약세 가능성을 높이고 있다. 특히 이미 알려진 재료에도 반응을 보이는 등 뚜렷한 모멘텀이 부족한 가운데 일부 종목군을 제외하고 대부분 종목이 하락한 점은 투자심리 위축 요인이다.

물론 선물 옵션 만기일을 하루 앞두고 있는 가운데 코스피200 선물 12월물이 9월물 낮은 수준이라 금융투자의 최근 순매수 청산 우려가 높다는 점은 주목할 부분이다. 이를 감안 한국 증시는 하락 출발 후 금융투자 중심의 기관 투자자 매매 동향에 따라 변동성이 확대될 전망이다.

◆한지영 키움증권 연구원=국내 증시는 미국발 경기 둔화를 둘러싼 불안감, 9일 동시 만기일 경계심리 등으로 하락세를 보일 전망이다. 현재 업비트 기준 8%대 급락하고 있는 비트코인 등 암호화폐 시장이 폭락세를 보이고 있는 점을 감안 시 국내 증시에서도 관련 테마주들의 주가 변동성 확대 가능성에 유의할 필요가 있다.

다만 선진국 경기 둔화 우려에서 기인한 주가 하락 압력은 제한적일 것으로 전망된다. 델타 변이 확산이 미국에서도 보건 차원에서 문제가 되고 있긴 하지만 증시 차원에서는 수차례 알려져 있었던 악재였다는 사실을 상기해 볼 필요가 있다.

추후 영국, 이스라엘 등에 이어 미국, 한국 등 여타 국가들도 포스트 코로나가 출현하기 이전에 위드 코로나로 돌입할 가능성이 높다고 판단된다. 이상의 요인을 감안하면 델타 변이 확산이 주요국 경제 회복세를 일시적으로 지연 시킬 수는 있지만 추세적으로 둔화 시키지는 않을 것으로 보인다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr