유승민 "김웅에게 진실 알리라고 설득…기자회견서 사실 얘기하리라 믿어"

유승민, 오전 김웅 전화로 설득

"김 의원 사실 밝히면, 윤 전 총장측 진실 밝히길 요구"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원은 7일 윤석열 전 검찰총장의 ‘고발 사주’ 의혹과 관련해 핵심 관계자로 꼽히는 김웅 의원에게 "최대한 과거의 기록들이나 이런 걸 더듬어 기억해내서 최대한 진실대로 국민께 알릴 의미가 있다고 얘기했다"고 전했다.

유 전 의원은 이날 서울 강서구 ASSA 스튜디오에서 진행된 대통령 후보자 1차 경선 후보자를 대상으로 한 ‘체인지 대한민국, 3대 약속’에서 프레젠테이션을 마친 뒤 기자들과 만나 이같이 소개했다. 김 의원은 유 전 의원 대선캠프의 대변인으로 활동해왔다.

그는 "제가 아침에 (김 의원과) 통화를 하고 지금 제기되고 있는 의혹들과 관련해 사실관계에 대해 팩트를 중심으로 꼭 국민께 말씀드리라고 했다"며 "김 의원이 제 충고를 받아 곧 기자회견예 예정돼있는 모양인데 사실대로 얘기할 것이라고 믿는다"라고 전했다.

고발 사주 의혹과 관련된 구체적인 정황 등에 대해서는 "김 의원 본인이 직접 얘기할 것 같다"고 했다.

다만 유 전 의원은 이 문제와 관련해 김 의원에 의심의 눈초리를 들이미는 당내의 시각에 대해서는 우려의 목소리를 전했다. 그는 "당내에서 다른 얘기가 나오는 것을 우려하고 있다"며 "특히 윤석열 후보 캠프에서 김 의원에 대해 비겁하다느니..."라며 우려를 전했다. 이어 "김 의원이 마치 뭔가 진실을 숨기고 있는 것같이 얘기하는 부분에 대해 제가 김 의원에게 정치를 하면서 정치인은 국민들 앞에 정직이 최선의 대응 방법"이라며 "모든 걸 정직하게 있는 그대로 사실대로 얘기해달라고 얘기했다"고 했다.

유 전 의원은 "그 문건이 검찰에서 만들어지고 현직 검사를 통해 김 의원에게 전달이 됐는지, 김 의원이 그것을 당 누구에게 전달했고, 언론 제보는 어떻게 됐는지 이 모든 것의 진실의 축의 한 축으로 지목되는 것이 김 의원이기에, 사실을 밝히고, 이게 사실이라면 윤 전 총장 측에서 이 문제에 대해 분명히 진실대로 얘기해줄 것을 다시 한번 요구한다"고 말했다.

