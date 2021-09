경기도 "차 '순정부품' 대신 '주문자생산부품'이라 불러주세요"

이재명, 서민가계 부담덜기 위해 중기 대체인증부품 활성화 추진

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 온라인 자동차 부품 판매처를 대상으로 '순정부품' 용어 대신 '주문자 생산부품(OEM)'으로 바꿔 줄 것을 요청하고 나섰다. 이는 '순정'이란 표현이 소비자에게 '자동차 인증대체부품'에 대한 부정적 인식을 줄 수 있다는 이유에서다.

경기도는 제품에 '순정부품'이라고 표시·광고한 온라인 자동차 부품 판매 업체 91곳을 대상으로 해당 용어를 '주문자 생산부품(OEM)'으로 정정해 달라고 협조 요청했다고 7일 밝혔다.

앞서 경기도 공정거래 상시 모니터링단은 앞서 지난 6월 온라인 포털사이트에서 자동차 '순정부품' 용어를 사용해 판매한 13만8000여개 제품을 찾아 이를 판매한 업체 91곳을 확인했다.

이번 점검은 지난 5월 경기도와 전라북도가 체결한 자동차 인증대체부품 활성화 업무협약에 따라 추진됐다. 당시 이재명 경기도지사와 송하진 전라북도지사는 전북 군산에 위치한 자동차융합기술원(JIAT)에서 '자동차 대체인증부품 활성화 사업'의 상생 협력을 위한 업무협약을 체결했다.

자동차 대체인증부품은 품질과 안전성에 있어 완성차기업이 주문생산한 부품과 동일수준이라고 국토부 지정 기관으로부터 인증받은 부품으로 중고나 재사용부품과는 다른 신제품이다.

가격은 완성차부품의 60~65% 수준이다. 전북도는 한국GM이 군산에서 떠난 이후 남아있는 부품생산업체들과 연구개발 핵심인력들을 중심으로 자동차 대체부품산업 육성을 적극 추진하고 있다.

이재명 지사는 "자동차를 사용하다 보면 부품을 교체하거나 수리해야 할 일이 반드시 생기는데 소비자들은 주로 비싼 값을 주고 완성차 기업이 주문생산한 부품을 쓰게 돼 가계에 부담이 되고 있다"며 "경기도가 완성차 부품과 품질은 유사하고 가격은 저렴한 대체인증부품 사용 활성화에서 지역경제의 돌파구를 찾고 있는 전라북도와 손잡게 돼 의미가 깊다"고 설명했다.

김지예 도 공정국장은 "안내서 제작, 플랫폼 구축, 버스·택시업계 지원 등을 통해 자동차 인증대체부품의 소비 확대를 추진 중이고 공정거래위원회에 순정부품 표시·광고 행위 신고에 대한 조속한 처리를 촉구할 계획"이라며 "도민의 선택권을 보장하고 비용을 절감하는 정책 추진에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr