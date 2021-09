여직원, 육아휴직 후 물류창고 발령…남양유업 "부당 대우 안해"

부당한 인사 홍원식 회장이 지시했다는 주장 제기

[아시아경제 임혜선 기자]남양유업에 근무한 여성 팀장이 육아휴직을 낸 후 보직해임 됐고, 복직 후에는 물류창고로 발령났다는 주장이 나왔다. 이 과정에서 홍원식 회장이 인사에 직접 개입했다는 의혹도 제기됐다.

7일 SBS 보도에 따르면 2002년 광고팀으로 입사해 6년 만에 최연소 여성 팀장에 오른 최 모 씨는 마흔이 넘는 나이에 첫 아이를 출산하고 2015년 육아휴직을 냈다. 회사가 아무런 통보없이 보직해임을 했고, 복직 후 택배실과 탕비실 사이에 있는 책상에서 단순업무를 했다고 최 씨는 주장했다.

최씨는 2017년 노동위원회에 부당 인사발령 구제신청을 냈다. 회사는 최씨를 경기도 고양 물류센터로 발령낸 뒤 1년도 안 돼 천안의 한 물류창고로 발령냈다. 이런 부당한 인사를 홍 회장이 지시했다는 주장도 제기됐다.

이와 관련 남양유업은 입장문을 내고 "해당 직원의 육아 휴직 관련 주장은 고등법원에서 기각된 내용으로 현재 법적 판결 절차가 진행 중에 있다"면서 "회사는 육아휴직관련 법적 기준 1년은 물론 최대 2년까지 휴직을 사용할 수 있도록 지원하고 있다"고 해명했다. 이어 "남양유업은 육아 휴직을 사유로 부당한 대우는 하지 않는다"면서 "앞으로 고객과 직원을 더 생각하고 배려하는 남양유업이 되도록 노력하겠다"고 했다.

