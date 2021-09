이용섭 광주시장 '국립 국가폭력트라우마센터 설립' 신속 추진 당부

간부회의서 전남·일신방직 부지 보존 기본방향 마련·직원 노고 치하도

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이용섭 광주광역시장이 국립 국가폭력트라우마치유센터 설립과 관련해 신속히 추진할 것을 당부했다.

이 시장은 7일 간부회의에서 “국립 국가폭력트라우마치유센터 설립을 위한 근거법이 조속히 제정될 수 있도록 최선을 다해 달라”고 말했다.

현재 시는 센터 설립의 근거법률이 제정되지 못해 조례에 근거한 광주트라우마센터가 국립트라우마센터 기능을 시범사업으로 운영하고 있다.

근거법이 제정돼야 센터 신설과 함께 보다 전문적인 치유활동을 제공할 수 있다.

지난해 5·18 관련 3개 법안(5·18왜곡처벌특별법, 진상규명특별법, 유공자예우법) 제정에 더해 5·18을 비롯한 국가폭력의 아픔을 치유할 수 있는 국립 국가폭력트라우마치유센터 설립 법률을 제정이 필요하다는 목소리가 일고 있다.

지난달 27일 ‘국립 국가폭력트라우마치유센터의 설립 및 운영에 관한 법률안’이 국회 행정안전위원회 소위원회를 통과했다.

이에 대해 20대 국회에서부터 추진해온 이 법안이 이번 회기에 반드시 제정될 수 있도록 상임위 전체회의, 법사위, 본회의까지 적극적으로 대응이 필요하다고 이 시장은 설명했다.

법안제정을 전제로 국립트라우마센터 건립 추진 작업도 진행되고 있다

옛 국군광주병원 부지에 연면적 2200㎡, 지상 3층 규모로 건립될 예정으로 행안부는 현장실사를 마치고 9월중에 건축설계 공모를 계획하고 있다. 또 내년도 정부예산안에 부지매입과 건설사업을 위한 44억원이 반영됐다.

이 시장은 “센터 건립이 신속히 추진될 수 있도록 이달 중에 도시기본 관리계획 변경용역에 착수하고 관련 법령에 따른 행정절차 이행 등을 행안부와 긴밀히 협의해 추진해주기 바란다”고 당부했다.

이와 함께 전남·일신방직 부지 보존 기본방향을 마련해 10월부터 토지소유주와 개발계획 등에 대해 논의해 달라고 말했다.

광주시는 전남·일신방직 부지에 대해 공공성·사업성·투명성을 갖춘 최적의 개발계획을 마련하기 위해 지난해 7월부터 도시계획·건축·인문 등 각계 전문가들과 의회·언론·지역주민 등이 참여한 전문가합동 T/F를 구성, 6차에 걸친 회의를 진행했다.

지난 9월 1일 6차 회의에서는 부지 내 공장건축물에 대해 보존 및 활용가치를 평가하고 보존 우선순위를 결정했다.

이 시장은 “전남·일신방직은 일제강점기 수탈의 역사가 남아 있고 산업화 시기 여공들의 삶의 애환이 서린 역사문화적 가치가 높은 곳”이라며 “30만㎡의 광주 도심 속 마지막 남은 노른자위 땅으로 부지 개발을 통해 도시경쟁력과 시민들의 삶의 질을 높일 수 있는 중요하다”고 설명했다.

이어 “보존과 개발 사이에서 시민들마다 생각과 가치가 다양하기 때문에 지역사회가 공감할 수 있는 분명한 기준점을 잘 마련해 제시할 수 있어야 한다”면서 “1년 이상 숙고한 만큼 전문가합동 T/F에서는 밀도 있는 논의를 통해 보존 기본방향을 조속히 확정할 수 있도록 해당 실국에서는 적극 뒷받침해주기 바란다”고 요청했다.

코로나19 대응 및 현안업무 추진에 힘을 쏟고 있는 직원들의 노고도 있지 않았다.

이 시장은 “1년 8개월에 접어든 코로나19 대응과 방역활동의 어려움에도 불구하고 직원들의 노력 덕분에 우리시 주요 현안들이 성과를 내고 있다”면서 “전국 유일 6개월 연속 출생아 수 증가, 20여년 만에 달빛고속철도 국가계획 반영, 국비 3조원 시대 개막, 23년 만에 국내 자동차 공장 건설과 GGM 신차 생산 등 우리 광주가 뿌린 씨앗들이 결실을 이루고 있는 것은 모두 직원 여러분 덕분이다”고 운을 뗐다.

그러면서 “직원 여러분께서는 업무에 지장 없는 범위에서 이번 추석연휴 전후에 휴가를 실시해 충분한 휴식을 취하기 바란다”며 “재충전의 시간은 남은 현안들도 슬기롭게 해결하기 위한 동력이 될 것”이라고 덧붙였다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr