아모레퍼시픽, 주름개선·탄력관리 해결사 '아이오페 스페셜'

[아시아경제 임혜선 기자] 아모레퍼시픽의 고기능성 브랜드 아이오페는 다양한 추석 선물을 내놨다.

레티놀 엑스퍼트 0.1%링클 제로세트는 레티놀 엑스퍼트 0.1% 본품(30ml), 20ml 추가 증정품, ‘바이오 컨디셔닝 에센스 쓰리 펩타이드’48ml 증정품 등으로 구성됐다. ‘아이오페 레티놀 엑스퍼트 0.1%’는 고함량 레티놀 성분이 굵은 주름까지 개선해주는 주름개선 에센스다. 눈가, 팔자, 이마, 목 주름 등에 개선 효과를 제공한다. 또한 모공 부위 피부결, 탄력, 피지 개선은 물론 모공 면적도 개선해준다고 회사 측은 설명했다. 식품의약품안전처에서 레티놀 성분으로 주름 개선 기능성 인정을 받은 제품이다.

‘슈퍼바이탈 에센셜’ 라인은 만년송 등에서 추출한 ‘슈퍼 플라보노이드’에, 아시아의 장수하는 나무들에서 추출한 ‘슈퍼 플랜트 컴플렉스’를 더했다. 스페셜 기프트 2종 세트는 스킨 '슈퍼바이탈 에센셜 소프너'와'슈퍼바이탈 에센셜 에멀젼'으로 구성돼 있다.

'아이오페 맨 바이오안티에이징스페셜 기프트 2종 세트'는 피부를 맑게 가꿔주는 세안 후 첫 단계 제품 ‘맨 바이오 컨디셔닝 에센스’와 주름을 개선하고 탄력을 강화하는 안티에이징 보습 제품 ‘맨 안티에이징 에멀젼 EX’ 등이 포함됐다. 두 제품 모두 끈적임을 싫어하는 남성들을 위해 깔끔한 제형을 특징으로 갖고 있다.

