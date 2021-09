“AI로 대화 편의성 높인다” SKT, T전화 신규 기능 추가

질문 답변 및 업무 처리도 가능한 챗봇 ‘SKT 채티’… 상담사 연결까지 지원

음성 통화를 텍스트로 변환… 텍스트를 누구(NUGU) 음성으로 전달하는 ‘보이스뷰’

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤의 통화앱 T전화가 인공지능(AI) 기반 신규 기능을 추가한 ‘T전화 10.3.0 버전’을 6일 출시해 대화 편의성을 높였다고 7일 밝혔다.

SK텔레콤은 이번 업데이트를 통해 ▲고객을 응대하는 AI 챗봇 'SK텔레콤 채티(이하 채티)' ▲음성 통화와 텍스트 소통을 동시에 진행할 수 있는 '보이스뷰(Voice View)' 등을 추가해 고객의 전화사용 편의성을 향상시켰다.

채티는 고객이 T전화 앱 안에서 1:1로 상담할 수 있는 챗봇이다. 예를 들어 고객이 채티에게 “요금조회”라고 입력하면 현재 실시간 이용요금, 당월 청구요금을 답변 받을 수 있다.

고객은 T전화의 채티를 통해 기본적인 질문에 대한 답변 외에도 데이터 선물하기, 리필 쿠폰 사용하기 등의 서비스를 이용할 수 있다. 또한 채티를 통해 상담을 진행하던 고객이 상담사와의 직접 채팅이 필요한 경우에는 상담사를 연결하는 기능까지 지원해 고객이 원활한 상담을 받을 수 있도록 돕는다.

‘T전화 안드로이드10.3.0 버전’에는 음성통화를 메신저와 같이 텍스트로 소통할 수 있는 ‘보이스뷰’ 기능도 추가됐다. 보이스뷰는 AI 기술을 활용해 음성을 텍스트로 바꾸고, 텍스트를 음성화해 음성 대화가 어려운 상황에서도 원활히 통화할 수 있도록 지원하는 기능이다.

SK텔레콤은 보이스뷰 기능을 청각·언어 장애인 고객에게 우선 제공한다. 청각·언어 장애인 고객이 상대방의 전화를 보이스뷰로 받으면 T전화가 발신자의 목소리를 텍스트로 변환해 통화 내용을 메신저 창에 전달한다. 발신자는 청각·언어 장애인 고객이 작성한 텍스트를 누구(NUGU) 음성으로 들을 수 있다. 통화에 사용되는 NUGU 음성은 T전화 설정에서 변경 가능하다.

보이스뷰는 T월드 앱과 고객센터, 유통망을 통해 무료로 가입할 수 있다. 단, SK텔레콤에서 통신요금의 청각·언어장애에 따른 복지 할인이 등록된 고객들만 가입 및 이용 가능하다.

SK텔레콤은 향후 보이스뷰 기능을 회의·대중교통 등 전화 받기 곤란한 상황에서 사용을 원하는 전체 고객들 대상으로 확대할 계획이다. 이밖에도 쌍방 간의 음성통화 녹음 내용을 AI 기술을 통해 화자를 구분하고, 텍스트로 변환하는 ‘AI 통화녹음’ 기능을 연내 선보일 예정이다.

이현아 SK텔레콤 AI&CO장(컴퍼니장)은 "T전화가 사랑받는 서비스인 만큼 다양한 분야에서 편의성을 제공하겠다"며 "앞으로도 AI 기술을 활용해 ESG 가치를 창출할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr