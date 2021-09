풀무원다논, ‘그릭 무라벨’로 소비자와 함께 친환경 실천

[아시아경제 이승진 기자] 요거트 전문 기업 풀무원다논이 자사의 무라벨 요거트 제품 ‘그릭 무라벨’과 함께하는 ‘클린그릭챌린지’ 이벤트를 통해 소비자들과 친환경 실천에 앞장서겠다고 7일 밝혔다.

클린그릭챌린지는 라벨을 제거해 소비자의 편의성을 높인 그릭 무라벨 용기의 헹굼부터 분리배출까지의 과정을 공유하는 이벤트다. 이벤트 참여자는 그릭 무라벨을 먹고 난 후 용기를 깨끗하게 헹구는 장면과 분리배출하는 장면을 찍어 필수 해시태그와 함께 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 업로드하는 방식으로 진행된다.

풀무원다논은 이번 클린그릭챌린지 뿐만 아니라 ‘한끼오트’, ‘오이코스’ 등 자사 요거트 브랜드의 무라벨 제품 출시를 확대해 나가면서, 다양한 이벤트와 캠페인을 통해 소비자들의 분리배출 실천 의지를 높이는 데 앞장서겠다고 전했다.

한편, 그릭 무라벨은 지난 6월 풀무원다논이 요거트로서는 처음 선보인 무라벨 제품이다. 그릭 무라벨은 제품 필수 표시사항을 상단 덮개로 옮겨 측면 라벨을 제거했다. 그릭 무라벨은 연간 40t의 플라스틱 사용량 저감 효과와 함께 소비자 입장에서는 별도로 라벨 분리할 필요가 없어 분리배출이 간편하다.

풀무원다논 관계자는 “그릭 무라벨은 환경보호와 소비자의 편의성을 동시에 고려한 제품으로, 제품 출시의 취지를 알리기 위해 이번 이벤트를 진행하게 되었다”라며 “정성스러운 콘텐츠와 댓글 등을 통해 환경보호와 분리배출에 대한 소비자의 관심을 확인할 수 있었으며, 앞으로도 더 다양한 이벤트를 통해 소비자들과 친환경 실천을 함께 할 것”이라고 전했다.

