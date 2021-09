제주국제컨벤션센터 비리의혹 국정감사로 확인되나?

국회 행정안전상임위 한 의원실서 지난달 자료 요청



해당 의원실 “자료 검토 후 추가로 더 들여다 볼 계획”

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주국제컨벤션센터(이하센터)의 각종비리 의혹이 10월 열리는 국회 행정안전위원회 상임위 국정감사에서 다뤄질 가능성이 제기됐다.

국회 행정안전위원회 한 의원실에서 지난 8월16일 국회 의정자료 전자시스템을 통해 센터관련 비리의혹에 대한 자료 제출요구목록을 보냈고 센터의 답변자료를 받아 현재 검토 중인 것으로 알려졌다.

자료요청서에는 그동안 아시아경제에서 보도되었던 내용을 바탕으로 센터의 채용비리, 갑질횡포, 마이스사업실의 입찰내역, 6차산업박람회관련 자료, 센터의 회계자료와 제주도청의 관리감독과 도 감사위위원회의 감사상황 자료를 요청한 것으로 전해졌다.

해당 의원실 관계자는 “센터의 답변자료를 검토하고 있으며 일부자료가 충분하지 못해 추가로 자료를 요청한 상태다”며 “대략적인 국정감사 일정이 잡히면 센터 국정감사에 대해서도 검토 중이다”고 밝혔다.

한편 아시야경제 ‘제주국제컨벤션센터 직장갑질 만연 의혹 파문’(2021년 8월 16일 자) 보도이후 공중파 기획탐사보도 프로그램에서 본보로 연락을 해와 사전 취재를 했었고 타 매체에서도 추가적인 비리의혹 보도가 계속 나오고 있는 상황이다.

센터 노조 관계자는 “계속적인 보도이후에도 오히려 사실을 인터뷰 한 직원들이 간접적인 압박을 받고 한 인원은 징계위원회 이야기가 나오는 등 변하지 않은 센터 내부횡포가 이번 국정감사에서 바로 잡히길 바란다”는 입장을 내놨다.

제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr