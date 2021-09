고신대복음병원, ‘딥헬릭스’와 인공지능 의료기술 사업화 돌입

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 고신대복음병원은 ‘딥헬릭스’와 인공지능 기반 의료 기술사업화에 관한 업무협약을 6일 체결했다.

이날 병원 1동 회의실에서 체결한 협약에 따라 이들 기관은 인공지능에 기반한 의료, 질병, 암 진단의 보조 솔루션을 개발하게 된다.

또 에코델타 스마트시티 헬스 클러스터 프로젝트에서 인공지능 기반의 실증 사업을 동시에 진행한다.

딥헬릭스는 인공지능 의료영상 선도 업체인 루닛과 함께 의료인공 지능 선도기업으로 불리며 의료 인공지능 비즈니스 플랫폼 사업 외에 기업 비즈니스 분석, 위줌(We-Zum) 등 교육 플랫폼 사업을 하고 있다.

의료 인공지능으로 말초혈액의 형태를 분석하고 현미경으로 혈액 질환을 진단하는 의료기기를 개발해 상용화 중이다.

또 고신대병원이 미국 UCLA대학 병원과 진행 중인 필리핀, 베트남, 캄보디아에서의 갑상선 암 초음파 및 세포 검사를 통한 조기 검진 사업도 공동으로 하고 있다.

딥헬릭스의 인공지능 기술을 현장의 현미경에 접목시켜 향후 다양한 국제 공동연구도 함께 수행한다.

고신대병원 오경승 원장은 “의료 인공지능의 슈퍼 루키인 딥헬릭스의 인공 지능 혈액진단과 갑상선암 진단 플랫폼을 도입하게 돼 기쁘다”며, “에코델타 스마트시티에 맞는 글로벌 인공지능 암센터 설립을 통해 글로벌 헬스케어 시장에서 큰 역할을 할 것”이라고 강조했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr