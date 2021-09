경남 거제시 공유플렛폼 ‘공유누리’ 서비스 확대

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 거제시는 공공자원 활용과 시민 편의를 향상하고자 ‘공유누리’서비스를 계속 확대하고 있다고 6일 밝혔다.

시는 회의실, 강당, 체육시설, 문화시설, 주차장, 각종 유휴 물품(방역물품 포함) 등 200개 이상의 공유자원을 등록하고 시민들이 편리하게 이용할 수 있도록 홈페이지, 관내 전광판, 버스정보시스템(BIS홍보), 정책알리미TV 등에 대대적으로 홍보해 시민들의 이용을 기다리고 있다.

또한 더 많은 시민이 공유누리를 알기 쉽게 이용할 수 있도록 시정소식지(함께 거제)와 이통장 회의를 통해서도 소개할 계획이라고 밝혔다.

‘공유누리’ 공공 서비스를 희망하는 시민은 스마트폰 스토어 ‘공유누리’를 검색해 앱을 설치한 후 로그인해 예약하면 심사를 통해 사용할 수 있다.

변광용 거제시장은 “시민들이 편리하게 이용할 수 있도록 공공서비스 확대에 최선을 다할 것이며, 자원을 필요로 하는 시민들이 편리하게 이용하길 바란다”라고 말했다.

한편 거제시 ‘공유누리’에 등록된 공유자원은 올해 5월 기준 37개 자원에서 9월 현재 172개가 확대돼 209개 자원이 등록돼 있다.

