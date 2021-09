엠디뮨, 프랑스 벡트-호러스와 약물전달시스템 공동 연구

[아시아경제 김지희 기자] 엠디뮨이 프랑스 마르세유의 벡트-호러스(Vect-Horus)와 중추신경계 질환을 위한 약물전달시스템(DDS) 공동연구 개발 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.

Vect-Horus는 벡터 설계 및 합성 전문 바이오 기업이다. 다양한 약물과 진단 물질 등을 뇌혈관장벽(BBB) 투과 외에도 다양한 인체 조직에 운반을 돕는 기술인 VECTrans®를 보유하고 있다. 혈액 내 잠재적 위험 병원체나 물질로부터 주요 조절 중추를 보호하는 기전을 가진 구조를 BBB라고 한다. 고분자 또는 친수성의 약물이 BBB를 통과하기 위해서는 특별한 운반체 형태의 DDS가 필요하다.

엠디뮨과 Vect-Horus는 엠디뮨의 세포유래 베지클(CDV)의 표면에 VECTrans®을 접목해 극소량의 약물만으로 정확하게 뇌에서 효과를 보이는 차세대 약물 전달 시스템 개발을 목표로 하고 있다.

Vect-Horus의 알렉산드레 토케이 CEO는 “VECTrans® 기술과 엠디뮨의 CDV 기반 바이오드론 플랫폼 기술을 접목해 기술적 시너지를 낼 수 있게 돼 자랑스럽다”며 “이번 공동 프로젝트로 뇌에 약물을 전달할 수 있는 새로운 연구 결과들이 도출되길 기대한다”고 밝혔다.

엠디뮨 오승욱 CSO는 “양사의 혁신적인 기술 시너지로 CDV의 BBB투과 효과를 향상함은 물론, 중추신경계 신약 개발에 가장 큰 난제 극복에 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

