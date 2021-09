내 혈관 숫자알기로 건강의 시작

[고흥=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 고흥군(군수 송귀근)은 심뇌혈관질환 예방관리 집중 주간을 맞아 “자기 혈관숫자알기, 레드서클 캠페인”을 43개소 보건기관에서 실시하고 있다고 6일 밝혔다.

이번 캠페인은 내 혈관의 숫자를 확인할 수 있는 △혈압 △혈당 △콜레스테롤을 측정해 자신의 혈관 건강을 확인하여 미리 심뇌혈관을 예방하고 관리할 수 있도록 그 중요성을 알리는데 중점을 두고 있다

심뇌혈관질환은 암 다음으로 사망률이 높은 심각한 질환이므로 정기적인 건강 체크를 하여 자기혈관 숫자를 알고 관리하는 것이 무엇보다도 중요하다

군 관계자는 “코로나19 확산 방지를 위해 거리 캠페인 대신 생애주기별 첼린지를 실시하는 등 심뇌혈관질환의 중증화를 예방하는데 전력을 다 하겠다”고 말했다.

