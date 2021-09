전북도, 이달부터 도시가스 공급비용 2.34% 인하

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 코로나19 사태 장기화로 어려움을 겪는 서민경제의 부담을 완화하기 위해 이달부터 도시가스 공급비용을 평균 2.34%(2.02원/㎥) 인하한다고 6일 밝혔다.

또한 기본요금은 750원으로 동결한다고 덧붙였다.

도시가스 요금 조정은 코로나19 여파로 인한 산업용 물량 감소, 도시가스 미공급 지역 배관 투자비 등을 종합적으로 반영해 이뤄졌다.

특히 인건비 상승, 공급 확대를 위한 투자비 등 일부 인상 요인은 도시가스사별 원가절감을 통해 인하하도록 조율됐다.

도에 따르면 도시가스 소비자 요금은 한국가스공사의 도매요금(86%)과 도시가스사의 소매 공급 비용(14%)을 합산해 결정된다.

도매 요금은 산업통상자원부 장관이 매월 승인·고시하고, 소매 공급 비용은 도시가스 공급, 판매, 유지관리 등에 소요되는 전체 비용을 연간 예상 판매 열량으로 나눈 금액으로 도지사가 매년 1회 조정, 소비자 요금에 반영하고 있다.

전북도 도시가스의 주택용 기본요금은 2007년 810원에서 750원으로 인하된 후 15년째 동결됐으며, 전국 주택용 기본요금 평균 841원보다 91원 낮은 수준으로 책정됐다.

이번 소비자 요금 조정으로 월평균 50㎥를 사용하는 전주지역 주택용 소비자의 경우, 전년 대비(‘20. 9월 기준) 매월 120원가량 절감될 것으로 예상된다.

