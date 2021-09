한국비엔씨, 골든바이오텍사와 안트로퀴노놀 대량생산 공급방안 협의

[아시아경제 유현석 기자] 한국비엔씨 한국비엔씨 256840 | 코스닥 증권정보 현재가 46,800 전일대비 5,050 등락률 +12.10% 거래량 10,107,073 전일가 41,750 2021.09.06 12:14 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상 완료! “진원생명과학” 뛰어 넘을 NEW 바이오!“제2의 SK바이오사이언스” 찾았습니다! 또 한 번 신기록 달성!치료제 나왔다! “역대급” 바이오株 바로 터집니다! close 는 미국 FDA에서 승인받아 임상 2상 시험 중인 코로나19 치료 후보물질인 안트로퀴노놀(Antroquinonol)의 대량생산과 생산 최적화 방안에 대하여 대만의 골든바이오텍사와 깊이 있는 협의를 하고 있다고 6일 밝혔다.

미국 등에서 임상2상을 성공적으로 완료하고 미 FDA에 긴급사용승인 신청 후 승인된 이후 국가별로 허가, 승인이 이뤄진다는 가정 아래 코로나19에 감염된 경·중등증의 환자를 대상으로 필요한 약물을 각 국가로 공급하는 시나리오를 구상하고 있다. 최적의 대량 생산 및 공급 방안을 양사 간에 긴밀히 협의 중이다.

안트로퀴노놀 생산방식은 버섯추출물의 발효, 추출, 분리 방식인데 대량 생산하는 데 한계가 있다. 이를 개선해 안트로퀴노놀을 합성해 생산하는 방식을 주도적으로 진행하기로 했다. 현재 합성방식으로 원료를 생산하는 공정을 완료하고 기존 발효, 추출방식의 원료물질과 비교 시험한 결과 물리화학적인 동등성을 확인했다.

현재 생산 규모를 고려하면 합성원료의 한국, 러시아, 터키, 우크라이나로의 공급은 충분하며 원료를 이용한 완제의약품의 한국비엔씨에서의 생산은 지장이 없을 걸로 파악된다. 현재 코로나19 환자 수와 투여예상 환자 수를 고려 시 연 수천억원 이상의 매출이 발생할 것으로 추정된다.

안트로퀴노놀의 치료효과와 안전성이 임상시험 결과를 통해 확인되고 미 FDA를 통해 긴급사용승인 등이 이뤄지면 치료제에 대한 수요가 급증할 것이며 이에 따라 생산공급량도 증가하며 매출은 급증할 것으로 예상된다.

한국비엔씨는 지난해 11월 세종시에 의약품 GMP 생산시설을 구축 준공했다. 현재 GMP 적합 판정심사 신청 준비를 하고 있다. 올해 GMP인증 승인 심사를 신청하고 빠른 기간 내에 이를 취득한다는 계획을 세웠다.

안트로퀴노놀의 승인과 대량 합성 원료생산 및 이의 완제의약품 공급으로 확산세가 꺾이지 않는 코로나19의 발생으로 인한 다수의 환자 치료에 중요한 열쇠가 될 것으로 기대했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr