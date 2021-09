"명절음식·와인세트 등" 힐튼 가든 인 서울 강남, 추석 상품 판매

힐튼 가든 인 서울 강남, '추석 투고(To go) 프로모션'.

[아시아경제 김유리 기자] 힐튼 가든 인 서울 강남은 추석을 맞아 '추석 투고(To go) 프로모션'을 선보인다고 6일 밝혔다.

호텔은 인삼갈비찜, 소고기잡채, 4색 모듬전부터 나물, 한과, 과일까지 집에서 상차림을 할 수 있는 명절음식 10선과 지인에게 고급스럽게 마음을 전할 수 있는 와인세트 6종 등 다양한 상품이 준비된다고 말했다.

명절음식 10선은 인삼갈비찜, 4색 모듬전, 3색 나물, 소고기 잡채, 조기구이, 소고기 탕국, 황태포, 한과·유과·약과 세트, 밤 대추, 과일로 구성된다. 호텔 셰프가 엄선한 재료로 조리 및 준비한 것으로 '간편식'·'대용식'이라는 테이크아웃 음식의 고정관념을 깨고, 품격과 가치를 담았다는 설명이다. 호텔 관계자는 "호텔 셰프가 직접 조리하거나 엄선해 맛과 품질이 보장됨은 물론 위생적이고 편리한 진공포장으로 안전성을 더하고, 합리적 가격으로 많은 사람들이 부담 없이 이용할 수 있도록 했다"고 말했다.

가격은 단품 1만원에서 5만원까지다. 단품으로 필요한 메뉴만 예약할 수 있고 10가지 메뉴를 한 번에 패키지로 예약할 수도 있다. 명절음식 10선을 패키지로 예약할 경우 약 20% 정도의 할인이 적용된 19만원에 이용할 수 있다.

와인세트는 한 병 또는 두 병 세트 중 선택할 수 있다. 와인 종류는 코노수르 토코르날, 마르케스데 레케나, 테루아 앤 비뇨블, 시나몬 그로브, 콜롬비아 크레스트 투바인, 깔멜앤 조셉 레 크뤼, 코노, 레오파드 립 등 다양하다. 가격은 3만원에서 11만원까지다.

이홍기 힐튼 가든 인 서울 강남 총지배인은 "코로나19로 인한 거리두기로 친인척들이 한 자리에 모이기는 힘든 상황이 됐다"며, "소규모로 가족이 모일 수 밖에 없는 상황에서도 가장 소중한 사람과 나누는 민족 대명절의 한끼는 코로나 이전과 달라지지 않기를 희망하는 사람들을 위해 가격 거품은 빼고 정성을 담아 명절 상품을 준비했다"고 말했다.

명절음식 패키지와 와인세트 모두 선 예약 후 호텔에서 픽업하는 투고 상품으로, 명절음식 10선은 오는 15일까지 공식 홈페이지, 네이버 예약, 전화예약 등을 통해, 와인세트 6종은 오는 21일까지 전화예약으로 주문 가능하다.

한편 힐튼 가든 인 서울 강남은 추석 연휴에 집이 아닌 다른 곳에서 시간을 보내고 싶은 이들을 위해 루프톱 수영장을 온수풀로 가동, 10월 말까지 운영한다고 밝혔다. 지난 7월 오픈한 이 호텔은 서울 강남에 위치한 인터내셔널 호텔 중 유일하게 루프톱 수영장을 갖췄다.

