한국조선·포스코 등 선박용 액화수소탱크 만든다

한국조선해양은 6일 포스코, 선박해양플랜트연구소, 하이리움산업과 함께 선박용 액화수소 연료탱크 공동개발 업무협약(MOU)을 맺었다. 협약에 따라 4곳은 선박용 액화수소 연료탱크·공급시스템을 개발하는 한편 액화수소 저장·운송용 스테인리스 강재 개발, 연료탱크 제작, 액화수소 추진선박 상용화 지원 등을 함께 하기로 했다.

우선 올해 안에 소형 선박용 액화수소 연료탱크를 시범 제작한다. 앞으로 시험을 거쳐 대형 선박용까지 개발키로 했다. 수소를 선박으로 운송하기 위해서는 액체형태로 바꾸는 게 효율적이다. 부피를 800분의 1로 줄일 수 있고 안전하기 때문이다. 다만 액화천연가스보다 100도가량 낮은 영하 253도에서 액화되고 온도변화에 쉽게 기화돼 첨단 극저온 기술이 필요하다.

한국조선해양이 액화수소 탱크 설계와 선급 승인을 맡고 포스코는 강재개발을 맡는다. 하이리움산업은 수소액화기·육상 액화수소 탱크를 만든 경험을 살려 선박용 탱크를 만든다. 연구소는 탱크의 안전성을 살피고 연료공급기술개발을 돕는다.

