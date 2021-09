[인사]한국예탁결제원

[아시아경제 이선애 기자]

◇ 부장 보임

▲ 정보보호부장 최항진

◇ 부장 전보

▲ IT서비스1부장 이청우 ▲ IT인프라운영부장 김상곤 ▲ 혁신기업지원부장 김정민 ▲ 증권담보부장 김재웅 ▲ 자산운용지원부장 정운근

◇ 팀장 보임

▲ 인사부 인사팀장 김현석 ▲ 의결권서비스부 전자투표팀장 이은별 ▲ 펀드서비스부 펀드회계팀장 조정현

◇ 팀장 전보

▲ 사회적가치추진단 일자리·사회적가치추진팀장 문진혁 ▲ 의결권서비스부 의결권기획팀장 김경덕 ▲ 재무회계부 업무자금팀장 장명수 ▲ 인사부 선임비서역 이동성 ▲ 혁신기업지원부 크라우드펀딩지원팀장 오종옥 ▲ 전자등록업무부 전자등록총괄팀장 신성철 ▲ 채권등록부 채권권리팀장 조덕우 ▲ 증권예탁부 증권예탁팀장 윤택수 ▲ 증권대행부 명의개서팀장 이용준 ▲ 총무부 일산센터이전추진반장 임창균 ▲ 재무회계부 자금운용팀장 김수정 ▲ 증권대차부 채권대차팀장 성호진 ▲ 안전기획팀장 채양기 ▲ 인사부 노사협력팀장 라지숙 ▲ 홍보부 홍보1팀장 윤순욱 ▲ 비상계획관실 수석안전관리역 류병국

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr