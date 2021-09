탈레반, "여대생들 모두 니캅 써야"...눈 빼고 다 가리도록 명령

수업도 성별 구분 진행, 커튼쳐서 남녀 구분

현실성 없다는 지적 "남녀 구분할 공간 부족"

[아시아경제 이현우 기자] 아프가니스탄 무장정파 탈레반이 여대생들의 복장과 수업방식을 규제하는 새로운 교육규정을 발표했다. 탈레반은 눈을 제외한 모든 얼굴을 가리는 니캅을 착용토록 강제하고 남성과 여성들의 수업공간을 분리할 것을 주장하고 있다. 아프간 현지에서는 현실성이 없는 무분별한 정책이라는 비판이 나오고 있다.

5일(현지시간) AFP통신에 따르면 탈레반 교육당국은 전날 아프간 사립대학에 다니는 여대생들의 복장과 수업방식을 규제하는 새로운 교육규정을 발표했다. 해당 규정에 따르면 여대생들은 모두 학교에서 눈을 제외한 얼굴 전체를 가리는 니캅을 써야하며, 목부터 발끝까지 가리는 검은색 통옷인 아바야를 입어야한다.

탈레반은 교내 수업도 남녀 성별로 구분해 진행하도록 하고, 상황이 여의치 않으면 최소한 커튼을 쳐 남학생과 여학생의 수업공간을 분리하도록 지시했다. 또한 여학생들은 여성 교원에게서만 수업을 받도록 하고, 여성 교원 확보가 어려우면 교단에 섰던 경력이 있는 노인 남성으로 대체하도록 했다. 이와 함께 여학생들은 수업 후 남학생들이 학교를 떠나기 전까지 교실에 머물러야 하며, 성별에 따라 서로 다른 출입구를 이용하도록 명령했다.

해당 법령은 2001년 아프간 전쟁 이후 20년간 아프간 내에 크게 늘어난 사립 대학들에 모두 적용된다고 탈레반은 전했다. 탈레반 현지 학교들은 현실성을 고려하지 않은 시대착오적인 정책이라며 반발하고 있다.

익명을 요청한 한 대학교수는 AFP통신과의 인터뷰에서 "탈레반이 발표한 내용은 현실적으로 어려운 계획이다"며 "우리는 충분한 여성 교원이나 교실 공간을 갖고 있지 않다"고 지적했다. 이어 "다만 여성들이 학교나 대학에 가도록 허용한 점은 긍정적이다"라고 덧붙였다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr