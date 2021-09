삼성생명, 경증부터 중증까지 장애보장 '생활보장보험 탄탄하게'

[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 74,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 67,790 전일가 74,600 2021.09.06 10:38 장중(20분지연) 관련기사 올 10대그룹 시총 80조 늘었다서명 대신 지문으로…보험사 지문인증 전자서명 도입 확산(종합)서명 대신 지문으로…보험사 지문인증 전자서명 도입 확산 close 은 재해나 질병으로 인한 장애를 경증부터 중증까지 보장하는 '생활보장보험 탄탄하게'를 판매한다고 6일 밝혔다.

심한 장애와 심하지 않은 장애의 구분없이 재해와 질병으로 인한 장애(선천이상 제외)를 보장한다. 장애 등급과 관계없이 모든 장애 정도를 보장하는 것은 생명보험사 처음이다. 기존 건강보험은 대부분 중증장애 위주의 한정된 보장을 제공해왔다.

가입 후 장애가 발생해 장애인 등록을 완료할 경우 진단자금(최초 1회한)을 보장한다. 장애인복지법에서 정한 모든 장애에 대해 보장하며 지체장애, 시각장애, 청각장애, 뇌병변장애 등 15종이 이에 해당된다.

또 근골격계질환, 당뇨, 고혈압 등 만성질환에 대해서도 보장한다. 특정근골격계질환진단특약을 통해 디스크질환, 통풍 진단과 골다공증질환 진단, 특정 관절병척추염 진단 등을 보장한다.

재해나 질병으로 인해 실직하고 해당 사유로 고용보험공단에서 구직급여를 수령한 경우 최대 91일까지 구직급여지원금을 보장한다.

만 20세부터 최대 60세까지 가입이 가능하며 납입기간은 보험 기간에 따라 10, 15, 20, 30년까지 선택할 수 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr