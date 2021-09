이마트24, 추석 맞아 ‘느린 편지함’ 감성 이벤트

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 올해 추석을 맞아 '느린 편지함' 감성이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다. 고객이 편지를 써서 이마트24 매장에 비치된 느린 편지함에 넣으면, 편지에 적힌 주소로 내년 설 즈음에 받아볼 수 있다.

이번 이벤트는 바쁜 일상에서도 잠시나마 여유를 가지고 미래의 본인이나 사랑하는 가족, 연인, 지인들에게 느린 편지를 써 보는 시간을 가지기를 바라는 마음에서 준비했다.

이마트24 관계자는 “사회관계망서비스(SNS)로 소통하는 시대에 잊혀지고 있는 편지를 통해 고객들에게 추억을 선사하고자 올해 추석에 보내서 내년 설 즈음에 받을 수 있는 느린 편지함 이벤트를 기획했다”며 “색다른 감성을 경험할 수 있는 이번 이벤트가 고객들에게 즐거움과 감동을 선사할 수 있을 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

한편, 이마트24는 오는 15일부터 다음 달 초까지 추석 전후에만 한시적으로 운영하는 명절도시락 '한가위만 같아라 한상차림'을 출시한다. 이 도시락은 돼지갈비찜, 잡채, 동그랑땡 등 모듬전, 나물 등 명절음식과 버섯볶음, 김치, 약과로 구성됐다.

