"자연 속에서 쇼핑·체험 동시에" … 롯데의 미래형 아울렛 '타임빌라스'

호수·산 인접한 의왕 지역 특색 반영

'글라스빌' 등 혁신적인 공간에 다양한 콘텐츠 담아

[아시아경제 조인경 기자] 지난달 롯데백화점 동탄점에 이어 오는 10일 경기도 의왕에 롯데 프리미엄아울렛 '타임빌라스(Time Villas)'가 문을 연다. 팬더믹 이후 개방된 공간에서 소풍과 쇼핑을 함께 즐기고, 온라인에서는 느낄 수 없는 다양한 경험을 오프라인에서 체험하고자 하는 소비자들의 니즈를 겨냥했다.

강남에서 가장 가까운 교외형 아울렛

타임빌라스라는 점포명은 '시간도 머물고 싶은 공간'이라는 의미를 담았다. 단순한 쇼핑 공간을 넘어 남녀노소 온 가족이 함께 소풍을 즐길 수 있는 '자연 속 휴식'이라는 콘셉트의 복합 문화공간을 제안하고자 자연친화적인 설계와 다양한 체험 콘텐츠로 기존 아울렛에 혁신을 꾀했다. 지하 2층~지상 2층에 연면적은 약 17만5200㎡ 규모로, 총 4개층에서 245개 브랜드를 만날 수 있다.

타임빌라스가 위치한 백운호수와 바라산 인근은 우수한 자연환경을 즐기기 위해 주말은 물론 평일에도 많은 사람들이 방문하는 곳이다. 서울 강남이나 잠실에서 자동차로 30분, 사당과 경기도 분당, 수원, 안양 등에서는 20분이면 도착하는 최적의 접근성을 자랑한다.

이같은 특색을 반영, 타임빌라스는 경기 남부 지역을 대표하는 '힐링 명소'에 도전한다. 약 9300㎡ 규모의 야외 녹지 공간에 마치 유리온실처럼 세워진 10개의 '글라스빌(GLASS VILLE)'은 바라산을 배경으로 독특한 풍광을 선보인다. 각각 독립된 매장처럼 보이는 글라스빌에는 체험 요소를 강화한 트렌디한 브랜드들이 입점해 기존 매장과는 다른 색다른 경험을 선사할 예정이다. 원두를 볶아 커피를 추출해내는 모든 과정을 로봇 시스템으로 운영하는 카페 '포듐'부터 리빙 플래스십 스토어 '시몬스', 친환경 체험형 농장 카페 'THE BATT(더밭)', 반려동물샵 '코코스퀘어' 등이 들어선다.

넓게 펼쳐진 잔디밭 '플레이빌(PLAY VILLE)'에선 자유롭게 피크닉을 즐길 수 있다. 여름철 분수놀이 가능한 '아쿠아파크'와 네트형 놀이시설을 갖춘 '와일드파크'에서는 아이들이 자연을 배경으로 마음껏 뛰놀 수 있다. 산책길 곳곳엔 1000여그루의 자작나무를 심어 숲길을 걷는 듯한 느낌을 줬다.

차별화된 공간으로 구현한 '미래형 점포'

타임빌라스는 기존 교외형 아울렛 매장의 단점을 보완하고 최신 트렌드를 반영했다. 우천이나 폭염 등 날씨의 영향을 받지 않도록 '개폐형 천장'과 '폴딩 도어'를 구축하고, 야외 글라스빌도 각 지하의 매장들과 연결돼 날씨와 상관 없이 자유롭게 이동할 수 있다.

실내 곳곳에도 자연을 느낄 수 있는 색다른 공간들을 조성했다. 아울렛 입구인 웰컴 광장 '더스테이션(THE STATION)'에서는 30m 높이의 투명 돔 천장을 통해 자연 채광을 그대로 느낄 수 있고, 2층에는 백운호수의 석양을 바라보며 식사를 할 수 있는 다이닝존을, 옥상에는 잔디밭에서 백운호수와 바라산을 감상하며 피크닉을 즐길 수 있는 '루프탑 피크닉 광장'을 만들었다.

세계적인 아티스트 구정아 작가가 정문 앞에 설치한 '야광 스케이트 보울 파크'도 이색적이다. 구 작가는 세계 곳곳에서 스케이트보드를 탈 수 있는 체험형 조형물을 설치하고 있는데, 프랑스와 호주, 브라질, 이탈리아, 덴마크에 이어 세계에선 6번째, 국내에선 최초로 타임빌라스에 선보였다.

오프라인에서만 경험할 수 있는 '체험형 콘텐츠'

타임빌라스는 우선 자녀를 동반한 고객이 많은 교외형 아울렛의 특성을 반영해 아동·유아 콘텐츠에 중점을 뒀다. 글라스빌의 '디트로네 라운지'는 프리미엄 전동카 쇼룸과 레스토랑이 복합된 국내 유일의 플래그십 매장으로, 야외 산책로에서 전동카 투어도 즐길 수 있다. 아동가구 전문존을 구성하고, 약 1500㎡ 규모의 실내 체험형 스포테인먼트 콘텐츠 '바운스'도 들여와 재미를 더했다.

급증하는 30~40대 젊은 골퍼들을 위해 골프 매장에도 체험 요소를 강화했다. 국내 유통사 최초 시타 퍼팅베이를 도입한 'PXG' 매장에서는 직접 클럽을 사용해본 후 구매할 수 있으며, '타이틀리스트'도 클럽 팩토리 매장과 피팅 전문매장이 결합된 'TFC(Titleist Fitting Center)' 형태로 입점한다. 퍼팅과 스윙 연습이 가능한 특수 모래가 설치된 '벙커 연습장'을 갖췄으며, '세인트앤드류스'와 'AK골프'를 포함한 총 17개의 유명 골프 브랜드를 한자리에서 만날 수 있다.

총 47개의 다양한 식음료(F&B) 매장도 즐길 수 있다. 의왕 지역 맛집으로 유명한 '올가', '백운동', '정원칼국수' 등은 물론 '익선동21', '청담반점', '삼청동샤브', '덕인관' 등 전국 유명 맛집들을 한데 모았다.

