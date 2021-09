광주·전남 봉사단체 ㈔기부천사, 화순전남대병원에 500만원 기부

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주·전남지역 봉사단체 ㈔기부천사가 최근 화순전남대학교병원에 발전후원금 500만원을 전달했다.

화순전남대학교병원(병원장 신명근)은 지난 2일 김정주 ‘기부천사’ 대표가 환자 의료비와 물품 구입 등에 사용해 달라며 발전후원금 500만원을 기부했다고 5일 밝혔다.

기부천사는 광주·전남지역의 젊은 CEO와 사회봉사에 뜻이 있는 개인 등 2000여명의 회원이 활동하고 있는 봉사단체다.

어려운 이웃들의 긴급 생계비와 소외계층 장학금 및 의료비 지원, 아동·청소년을 후원한다.

기부천사는 소아암 완치행사 및 어린이날·크리스마스 후원, 장학금 전달 등 지난 2018년부터 꾸준히 화순전남대병원을 후원하고 있다.

김 대표는 “경제적으로 어려워 치료를 포기하는 환자가 있고, 어떻게 도움을 받아야 하는지 몰라 때를 놓치는 환자도 있다”며 “이들이 보다 쉽고 안정적으로 지원받을 수 있도록 공공의료기관인 화순전남대병원에 후원하게 됐다”고 말했다.

신명근 화순전남대병원장은 “의료사각지대에 놓인 환자들에게 큰 도움이 될 것”이라며 “코로나19 장기화로 어려움이 많을 텐데 환자 치료와 병원 발전을 위해 기꺼이 나눔을 실천해줘 감사하다”고 고마움을 전했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr