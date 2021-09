파리바게뜨, 노르디스크 캠핑 굿즈 ‘감성파라솔 세트’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 파리바게뜨가 가을 캠핑 시즌을 맞아 북유럽 아웃도어 브랜드 노르디스크 캠핑 굿즈 제4탄 ‘감성파라솔 세트’를 한정 출시한다고 5일 밝혔다.

이번 굿즈는 UV를 차단하는 파라솔 소재를 사용해 자외선을 98% 이상 차단 가능하며, 중봉을 35도 각도까지 조절 가능해 취향에 따라 다양하게 활용할 수 있다.제품 부피를 최소화 가능하도록 제작하고, 파라솔과 받침대를 담는 전용 가방도 함께 제공한다.

파리바게뜨는 오는 6일부터 7일까지 2만5000원 제품교환권을 구매하면 ‘감성파라솔 세트’를 3만1900원에 구매할 수 있는 사전예약 판매를 시작한다. 구매 페이지는 6일 오전 9시 30분부터 SPC그룹 통합 배달 어플리케이션인 ‘해피오더앱’에서 접속 가능하며, 8일 이후 고객이 선택한 매장에서 수령 가능하다. 사전 예약은 선착순 판매로 준비 물량 소진 시 조기 종료된다.

한편, 파리바게뜨가 노르디스크 캠핑 굿즈로 앞서 선보인 ‘이지 쿨러백’과 ‘클래식 우드 장우산’, ‘우드도마&컵 세트’ 등은 사전예약으로 준비한 물량이 조기 소진되고 매장에서 품귀현상을 빚는 등 뜨거운 인기를 얻은 바 있다.

파리바게뜨 관계자는 “선선한 가을 날씨를 맞아, 캠핑을 계획하는 캠핑족들을 겨냥해 아늑하고 감성적인 분위기를 연출할 수 있는 이번 ‘감성파라솔 세트’를 선보이게 됐다”며 “파리바게뜨 캠핑 굿즈와 로맨틱한 가을 캠핑의 분위기를 만끽하시길 바란다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr