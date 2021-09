롯데, 플라스틱 선순환 프로젝트…페트병 회수 로봇 50대 도입

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데지주는 오는 6일 자원순환의 날을 맞아 유통·화학 계열사 등과 함께 폐페트병 수거부터 재생산까지 전 과정을 체계화해 지원하는 플라스틱 선순환 프로젝트를 진행한다고 5일 밝혔다.

롯데지주는 페트병 회수 및 재활용 인프라 도입을 위한 상생협력기금 9억원을 소셜벤처 ‘수퍼빈’에 지원한다. 수퍼빈은 AI기반의 페트병 회수 로봇 개발 및 보급을 비롯해 수거된 페트병을 원료화하는 작업을 담당한다. 페트병 회수 로봇은 투명 페트병 선별, 페트병 라벨 제거, 이물질 유무를 확인해 양질의 페트병 수거를 돕는다.

페트병의 회수는 유통사가 담당한다. 롯데마트와 세븐일레븐은 개발된 페트병 회수 로봇 50대를 순차적으로 점포에 배치해 페트 분리배출을 위한 거점 역할을 수행한다. 회수된 페트병은 롯데케미칼과 연계해 친환경 제품 생산에 재활용된다. 롯데케미칼은 자체적으로 ‘프로젝트 루프’을 진행하며 수거한 폐플라스틱을 활용해 친환경제품을 제작하고 있다. 향후 롯데케미칼은 저품질 폐페트병도 원료로 사용할 수 있으며 반복적인 재활용에도 품질 저하가 없는 화학적 재활용 페트 생산량을 2030년까지 연간 34만 톤까지 늘릴 계획이다.

앞서 롯데지주는 지난 2일 이사회를 열어 ESG(환경·사회·지배구조) 위원회 신설을 결의했다. 롯데는 이달 말까지 계열 상장사 10곳에 위원회 설치를 마치고, ESG 경영 성과를 담은 지속가능경영보고서 발간을 의무화할 방침이다.

