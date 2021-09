전기사업장 26곳서 안전위협 중대위법 확인…산업부, 업부정지·벌금 등 행정처분

'전기안전관리업무 실태조사' 결과 발표





[아시아경제 주상돈 기자] 산업통상자원부는 5~6월동안 주요 전기설비와 전기안전관리 위탁·대행사업자 등 334개소에 대해 실태조사를 실시한 결과 국민안전을 위협할 수 있는 중대한 위법사항이 확인된 26개소에 대해 업무정지, 벌금, 과태료 등 행정처분을 조치할 계획이라고 5일 밝혔다.

전기안전관리업무 실태조사는 전기안전관리업무 부실 방지와 전기사고 예방을 목적으로 '전기안전관리법'에 근거해 실시하는 조사다. 전기안전관리법 시행(2021년4년1일) 후 처음으로 실시한 조사다.

이번 실태조사는 전체 전기설비 중 상시 안전관리에 소홀한 것으로 추정되는 취약시설을 대상으로, 산업부·지방자치단체·전기안전공사 및 민간 전문가 등이 합동으로 실시했다.

실태조사 결과 174개소(52.1%)의 사업장에서 '안전관리기록 작성 미비, 점검항목 일부 누락' 등 경미한 안전관리 미흡 사례가 확인돼 해당 사업장 전기안전관리자 등에게 미흡 사항에 대한 개선·보완을 권고하고, 안전관리규정 작성 안내 등 업무 지도·조언을 실시했다.

일부 사업장 및 대행사업자 등 26개소(7.8%)에서는 '전기안전관리자 미선임 및 선임신고 사항 불일치' 등 국민안전을 위협할 수 있는 중대한 위법 사항이 확인됐다. 상기 사업장에 대해서는 위반정도 및 사안에 따라 행정처분(벌금·과태료· 업무정지 등) 조치했다. 행정처분 결과를 전기안전종합정보시스템에 공개해 사업장 및 전기안전관리 업무종사자 등의 경각심을 제고할 예정이다.

