[아시아경제 이관주 기자] 미국 제약사 모더나의 코로나19 백신이 5일 국내에 추가로 들어온다.

코로나19 예방접종대응추진단(추진단)은 모더나 백신 126만3000회분이 이날 오후 4시 25분께 KE 8262 항공편으로 인천공항에 도착한다고 밝혔다. 이번에 공급되는 백신은 미국에서 제조한 물량이다.

모더나는 앞서 9월 첫째 주까지 백신 701만회분을 공급할 예정이라고 밝힌 바 있다. 이후 지난달 23일 101만7000회분, 지난 2일 102만1000회분, 3일 90만5000회분이 차례로 들어왔다.

이날 도착분까지 합치면 총 420만6000회분으로, 앞으로 280만4000회분이 더 들어와야 한다.

