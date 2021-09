신규확진 1804명…거리두기 한달 재연장 (종합)

두달째 네자릿수…일부 방역조치 완화

4일 코로나19 신규 확진자 수는 1800명대 초반을 기록하며 두달째 네자릿수를 이어가고 있다.

중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준 신규 확진자가 1804명 늘어 누적 25만8913명이라고 밝혔다.

전날(1708명·당초 1709명에서 정정)보다 96명 많고, 1주일 전인 지난주 금요일(8월 28일)의 1791명보다는 13명 많다.

신규 확진자의 감염 경로를 보면 지역발생이 1776명, 해외유입이 28명이다.

지역별로는 서울 564명, 경기 576명, 인천 98명 등 수도권이 총 1238명(69.7%)이다.

비수도권은 충남 97명, 대전 50명, 부산·경남 각 49명, 울산 47명, 강원 45명, 대구 41명, 경북 39명, 충북·전남 각 28명, 전북 25명, 광주 24명, 세종·제주 각 8명 등 총 538명(30.3%)이다.

해외유입 확진자는 28명으로, 전날(34명)보다 6명 적었다.

이 가운데 6명은 공항이나 항만 검역 과정에서 확인됐다. 나머지 22명은 경기(4명), 경남(3명), 서울·부산·광주·충북·충남·전남(각 2명), 대구·전북·경북(각 1명) 지역 거주지나 임시생활시설에서 자가격리하던 중 양성 판정을 받았다.

지역발생과 해외유입(검역 제외)을 합치면 경기 580명, 서울 566명, 인천 98명 등 수도권이 총 1244명이다. 전국적으로는 17개 시도 전역에서 확진자가 나왔다.

사망자는 7명 늘어 누적 2천315명이 됐다. 국내 평균 치명률은 0.89%다. 위중증 환자는 총 376명으로, 전날(367명)보다 9명 늘었다.

전날 하루 선별진료소에서 의심 환자를 검사한 건수는 6만3680건으로, 직전일 6만3167건보다 513건 많다.

이날 0시 기준 누적 양성률은 1.94%(1335만361명 중 25만8913명)다.

8주째 고강도 '사회적 거리두기'(수도권 4단계, 비수도권 3단계)가 시행 중임에도 확산세가 꺾이지 않자 정부는 현행 거리두기를 내달 3일까지 한 달 더 연장했다.

다만 일부 방역조치는 완화됐다.

수도권 등 4단계 지역의 식당·카페의 매장 영업 종료 시간은 오후 9시에서 10시로 1시간 연장됐다.

식당·카페·가정에서는 접종 완료자를 포함해 최대 6인까지 모임이 가능해진다. 추석 연휴 전후 1주일 동안에는 접종 완료자가 포함될 경우 최대 8명의 가정 내 가족모임도 허용된다.

비수도권 3단계 지역에서는 접종 완료자를 포함해 최대 8명까지 모일 수 있다.

한편 방대본은 전날 0시 기준 통계에서 경기의 지역발생에서 중복집계 1명이 확인됨에 따라 누적 확진자 수에서 1명을 제외했다.

