경상남도학교밖청소년지원센터 꿈드림 & 용인시청소년수련원 업무 협약

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도학교밖청소년지원센터꿈드림(꿈드림) 권혁도 센터장과 재단법인 용인시청소년미래재단 백군기 이사장, 용인시청소년수련원 안병석 원장이 2일 가상공간으로 '상호연계협력을 위한 업무협약식'을 가졌다.

이번 업무 협약은 시대에 변화에 맞춰 가상현실이라는 메타버스에서 캐릭터로 등장해 진행됐다.

메타버스는 가상과 초월을 의미하는 ‘메타(meta)와 세계와 우주를 뜻하는 ’유니버스(universe)’의 합성어로 가상현실보다 한 단계 더 나아가 사회·경제적 활동까지 이뤄지는 온라인 공간이다.

꿈드림과 용인시청소년수련원은 MZ세대의 트랜드에 맞춰 선제로 교류 협력의 장을 만들고, 가상 공간을 통해 다양한 프로그램에 소외됐던 학교 밖 청소년들에게 유익한 공간을 제공할 예정이다.

협약의 주요 내용은 ▲청소년의 건강한 성장 지원을 위한 상호 협력체계구축 ▲학교 밖 청소년 활동 프로그램 운영 및 지원 ▲학교 밖 청소년 서비스 운영 협조 및 지원 ▲기타 양 기관이 주관하는 사업 등이다.

용인시청소년수련원 안 원장은 "코로나19 상황이 지속돼 청소년 활동에 소극적이었는데 메타버스 도입으로 프로그램을 활성화하고 양 기관이 다양한 사례 발굴과 협업에 노력할 계획이다"라고 말했다.

