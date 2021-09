창원시, 추석 대비 물가·불법 상거래 행위 집중 관리한다

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 추석을 앞두고 오는 22일까지를 물가안정 집중관리 기간으로 정하고 물가대책종합상황실을 운영하는 등 물가 인상이 예상되는 주요 품목에 대해 집중 관리한다고 3일 밝혔다.

시는 사과, 배, 달걀, 소고기 등 추석 성수품 16개를 포함한 생필품 38개 품목, 개인 서비스 26개 품목 등 모두 64개 품목을 중점 관리품목으로 지정하고 물가 모니터 요원을 활용해 지속해서 감시한다.

이를 바탕으로 대형마트 및 전통시장 등 11개소를 대상으로 8일, 15일, 2회에 걸쳐 추석 차례상 비용을 조사해 10일, 17일에 시 홈페이지 '창원의 경제'란에 게재해 가격정보를 제공할 예정이다.

또한 상거래 질서 분야, 개인 서비스 분야 등 5개 중점분야별 담당 부서에서 공중명예감시원 43명, 소비자식품위생감시원 79명, 양곡명예감시원 15명 등을 활용해 사재기 행위, 원산지 허위표시, 부정 계량기 사용과 같은 불공정 상거래 행위를 단속한다.

소비자의 피해를 예방하고, 가격담합 등 부당인상 신고 등을 상시 접수하고 시정 조처해 물가안정을 저해하는 공정거래 위반행위를 근절할 예정이다.

이와 함께 이 기간에 창원사랑상품권 300억원을 발행하는 동시에 온누리상품권 특별판매로 전통시장 장보기를 권장하고, 기업체·관계기관에 대한 전통시장 이용 홍보를 추진한다.

박명종 경제일자리국장은 “물가관리 중점기간 동안 불공정 상거래 행위 합동단속을 실시하고 수시로 성수품 가격 동향을 분석·파악해 물가 감시체계를 강화함은 물론, 착한가격업소 및 전통시장 이용 활성화를 통하여 추석 명절 물가안정에 총력을 다하겠다"고 했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr