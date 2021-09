[아시아경제 류태민 기자] 대구시는 3일 새로운 경제부시장에 정해용(50) 전 대구시 정무특보를 내정했다.

정 부시장 내정자는 지난 2006년부터 2014년까지 두 차례 대구시의원을 거쳐 2014년 7월부터 6년간 대구시 정무조정실장, 정무특보 등을 지냈다. 정 부시장 내정자가 다음 주 취임하면 대구시 경제부시장으로는 역대 최연소다. 홍의락 전 경제부시장은 지난 1일 퇴임했다.

대구시는 행정공백을 최소화하기 위해 빠른 시일 내로 임용절차를 마무리하고 다음 주 중으로 정해용 내정자를 경제부시장으로 임용할 예정이다. 시는 "지역 현안에 밝고 시정 이해도가 높아 안정적으로 지역 경제 정책을 이끌 것으로 기대된다"고 밝혔다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr