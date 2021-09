[아시아경제 박지환 기자] 한농화성 한농화성 011500 | 코스피 증권정보 현재가 14,500 전일대비 600 등락률 +4.32% 거래량 242,655 전일가 13,900 2021.09.03 14:43 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]한농화성, 폭스바겐 각형 배터리 채택 소식에 ‘강세’AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일 close 은 3일 360억원 규모의 대산공장 생산시설에 대한 투자를 결정했다고 공시했다. 회사 측은 이번 투자 결정에 대해 기존 제품군의 대산공장 생산설비 증설이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr