최관호 서울경찰청장, 어린이보호구역 등굣길 교통안전 점검

[아시아경제 이정윤 기자] 최관호 서울경찰청장이 6일 서울 서대문구에 위치한 연가초등학교를 방문해 개학기 어린이보호구역 등굣길 교통안전 점검을 실시했다.

최 청장은 이날 어린이 보호구역 횡단보도 설치 등 시설의 적정성과 등·하굣길 어린이 보행안전지도, 과속?불법 주정차 단속 등 어린이 교통안전 대책 이행실태를 점검했다.

아울러 강기택 서대문경찰서장과 문석진 서대문구청장, 김은정 연가초 교장 등도 함께 점검에 참여했으며 최 청장은 어린이 중심 교통문화 정착을 위한 의견 공유와 함께 애로사항도 청취했다.

최 청장은 "자치경찰 원년을 맞아 서울시·교육청과 함께 어린이보호구역 보행안전시설 개선, 초등학교별 교통안전교육을 추진할 예정"이라며 "어린이 교통사고가 많이 발생하는 오후 2시부터 6시까지 하교 시간대에는 이동식 과속단속장비와 캠코더로 비접촉 단속을 수행하는 스쿨존 단속팀을 투입해 통학로 어린이 보행안전을 확보해 나가겠다"고 밝혔다.

