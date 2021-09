윤석열 "청부고발 증거 대라"…검찰 강제수사 착수 관건

윤석열, 예정된 일정 소화하며

정면돌파 움직임 보였지만

수사 가능성 등 영향 불가피

[아시아경제 나주석 기자, 이현주 기자, 박준이 기자] 윤석열 전 검찰총장이 3일 자신의 둘러싼 ‘청부 고발’ 의혹과 관련해 "사주한다는 것 자체가 상식에 안 맞는다"라며 "고발할 필요가 없는 사안인데 그걸 해서 뭐하냐"며 의혹을 전면 부인했다. 윤 전 총장의 부인에도 불구하고 검찰이 야당에 여권 정치인과 언론인에 대한 고발을 사주했다는 의혹이 불거지면서 대선 시계가 한 치 앞을 내다볼 수 없게 됐다.

이날 윤 전 총장은 한국교회 대표연합기관 예방과 전태일 동상 참배 등 예정된 일정을 소화하며 의혹과 관련해 정면 돌파 움직임을 보였다.

◆"증거 있으면 대라"…尹, 적극 반박 = 윤 전 총장은 이날 기자들과 만난 자리에서 "지난해 1월 정권의 비리에 대한 수사를 진행했던 검사들 뿐만 아니라 그 입장을 옹호하는 검사들까지 보복 학살 인사로 내쫓았던 거 기억나냐"며 "정부에 불리한 사람에 대해서는 수사를 아예 진행 안 했다. 피해자가 고소해도 수사할까 말까인데, 고발하다고 수사하겠냐. 그런 거 사주한다는 거 자체가 상식에 안 맞는다"고 주장했다. 그는 "(증거가) 있으면 대라"면서 "지난해 채널A사건을 보면 담당 기자 무죄 선고됐고, 검언의 정치공작이 드러나지 않았냐"고 말했다. 윤 전 총장은 해명 과정에서 "기자가 링크 보내줘 고발 사주 보고 회사 사주 얘기하는 줄 알았다"고 농담을 던지기도 했다. 윤 전 총장 캠프 역시 제기된 의혹과 관련해 "전혀 모르는 사실"이라며 "그런 사실 자체가 없는 것으로 알고 있다"는 입장이다. 이번 보도와 관련해 법적 대응을 어느 수준으로 할 지 내부 검토 중이다.

◆관건은 강제수사 착수 여부 = 윤 전 총장 측이 청부 고발 의혹을 부인하고 있는 만큼, 김오수 검찰총장으로부터 진상조사 지시를 받은 대검찰청 감찰부의 강제수사 착수가 이번 사안의 핵심으로 떠올 수밖에 없다. 대검 감찰부는 압수수색 영장 청구 등 강제수사 권한이 있다.

수사를 통해 윤 전 총장이 청부 고발에 직간접적으로 연루됐다는 고리가 발견될 경우 그의 대선 가도는 결정적 위기를 맞을 수 있다. 검찰 수사권을 이용해 정치공작을 시도한 것이 되기 때문이다. 청부 고발 대상으로 지목된 황희석 당시 열린민주당 비례대표 후보의 전날 지적대로 "검찰총장 자신이 직접 고소할 수 없으니 제3자를 시켜 마치 객관적이고 공정한 고발인 것처럼 꾸민" 중대한 비위가 될 수 있기 때문이다.

반면 수사를 벌이고도 윤 전 총장의 연루 여부가 밝혀지지 않는다면 윤 전 총장은 일단 이 사안에서 자유로워질 수 있다. 이렇게 되면 차기 대선 지지율 1위 후보를 상대로 한 수사 자체가 일종의 정치 탄압이었다는 반격도 가능하다. 그럼에도 불구하고 이 같은 수사나 추가 의혹 제기가 계속되는 동안 윤 전 총장은 일정 부분 정치적 타격을 피할 수 없을 것으로 보인다. 이번 사안을 놓고 여권 대선후보들이 일제히 윤 전 총장을 향해 총공세를 펴고 있는 데다, 국민의힘이 확실한 윤 전 총장 편이 돼주지 않는 것은 물론 내부 경선 경쟁자들까지 나서 공격에 가세하고 있기 때문이다.

일단 진상조사를 진행할 대검 감찰부뿐 아니라 전직 검찰총장 수사권이 있는 고위공직자범죄수사처(공수처)와 법무부 감찰관실도 이슈에 참전할 개연성이 있다. 법무부 감찰관실의 감찰담당관은 윤 전 총장에 비판적 시각을 보여온 임은정 검사다.

