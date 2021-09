"하늘에 별따기" 오디션 고충 토로한 '재벌 3세' 함연지

[아시아경제 온라인이슈팀] 뮤지컬배우 함연지가 드라마·영화의 오디션조차 보기 힘들다며 고충을 토로했다.

함연지는 2일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 인지도가 있는 쌓인 현재에도 "오디션을 보는 것도 하늘의 별따기"라고 어려운 상황을 전했다.

한 팬이 드라마·영화에 출연할 생각이 없냐며 묻자 함연지는 "드라마나 영화를 너무 하고 싶다. 오디션을 보려고 보려고 노력 중인데 오디션 보는 것도 하늘의 별따기"라며 "최근에 웹드라마 찍은 게 있고 점점 열심히 할 것이다"라고 전했다.

다른 팬은 도전에 실패한 뒤 극복하는 방법에 대해 묻자 "사실 나도 비슷한 상황에 놓여져있다. 나도 오디션을 계속 떨어지고 가끔 붙는다. 오디션 보기도 쉽지 않다"라면서도 "새로운 방법을 계속 찾는다. 개선점도 찾는다. 자신에 대한 리듬, 사랑과 내 노력에 대한 확신을 가지고 이겨내는 것이 중요할 것 같다"라고 조언했다.

유튜브를 시작하고 싶다고 조언을 해달라는 팬에게는 "일단 먼저 시작을 해봐라. 일단 막 찍어야한다"라며 자신이 처음에 사용했던 카메라 어플을 추천했다.

또 다른 팬이 공부하고 있는 게 있냐고 묻자 함연지는 "항상 공부 중이다. 내 연기와 노래를 공부 중이다. 직업관련 공부를 열심히 하기도 바쁘다"라고 밝혔다.

한편 함연지는 오뚜기 함영준 회장의 장녀로 알려져 화제가 됐다. 현재 그는 예능·영화·뮤지컬 등에서 활발하게 활동함과 동시에 유튜브채널 '햄연지 YONJIHAM'를 운영하고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr