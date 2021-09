G9, 가성비 직구 전문관 '니하오! 갓성비' 오픈

[아시아경제 김유리 기자] G9(지구)는 해외직구 서비스를 강화, 직구 전문관 '니하오! 갓성비'를 새롭게 오픈한다고 3일 밝혔다. 핫딜 역시 직구상품에 집중한다.

'니하오! 갓성비'는 가성비 높은 중국 해외직구 상품을 큐레이션한 전문관으로 전 상품이 무료배송 된다. 관부가세가 포함된 가격으로 판매하기 때문에 환율 등 추가 계산할 필요 없이 간편하게 구입할 수 있다. 결제 역시 평소 쓰던 카드 및 계좌이체, 간편결제 모두 가능하다.

가성비를 강조한 전문관 답게 샤오미를 비롯해 디베아, QCY 등 직구족에게 특히 인기가 높은 중국 브랜드 제품을 다양하게 선보인다. 특히 '리뷰로 보는 샤오미 BEST' 코너를 마련해 구매 고객이 직접 작성한 상품 리뷰가 좋은 인기 제품을 추천한다.

쇼핑 편의성을 높이기 위해 상품은 카테고리, 키워드, 금액대 별로 구분해 선보인다. 1만원대 상품을 모은 '만원 행복' 코너에서는 ▲샤오미 드로잉 패드(10인치) ▲QCY T13 블루투스 무선이어폰 등을 판매한다.

전문관 오픈 기념 프로모션도 오는 8일 오전 9시까지 진행한다. G9 전 고객을 대상으로 최대 3만원까지 할인되는 '15% 할인쿠폰'을 ID당 매일 1회씩 제공한다. KB·BC·NH카드로 결제 시 사용 가능하며 '카드사 15%' 태그가 붙은 '니하오! 갓성비' 상품에 모두 적용된다.

이외에도 기존 다양한 상품군을 선보였던 핫딜 코너명을 '직구핫딜'로 변경하고 직구상품을 중심으로 운영한다. 명품, 식품, 가전 등 다양한 종류의 상품을 할인가에 판매하며 상품은 매일 자정 마다 업데이트 된다.

정소미 G9 해외직구팀 팀장은 "샤오미 등 가성비 높은 중국 해외직구 상품에 대한 고객 선호도가 높아짐에 따라 관련 서비스를 강화하게 됐다"며 "전상품 무료배송, 군더더기 없이 간결한 가격 표기 등 기존 G9의 강점을 최대로 확대시킬 것"이라고 말했다.

