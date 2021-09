홈플러스, 경상북도와 농산물 특판행사…“사과·포도 초특가 판매”

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 경상북도와 손잡고 경북 농산물 광역브랜드 데일리 상품의 특판 행사를 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 코로나19로 어려운 시기를 겪고 있는 지역 농가를 위해 홈플러스와 경상북도가 상생하는 차원에서 기획됐다. 이를 통해 경상북도는 지역 농가에게 대규모 판로를 제공하고, 홈플러스는 지역과 상생하며 좋은 품질의 상품을 안정적으로 공급 받을 수 있게 됐다.

오는 8일까지 전국 홈플러스 매장에서는 경북 데일리 주요 상품인 사과, 캠벨포도를 판매한다. 프리미엄 품질의 사과 5만 봉, 포도 3만 박스를 일주일 동안 초특가로 판매하는 행사로 많은 소비자가 찾을 것으로 예상된다.

홈플러스 관계자는 “경상북도 지역 농가와 상생하고 전국 소비자에게 좋은 품질의 상품을 제공하기 위해 이번 특판 행사를 기획하게 됐다”며 “올해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 원년을 선언한 만큼 앞으로도 지역 농가와 상생할 수 있는 행사를 지속적으로 마련할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr