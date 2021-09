황대호 경기의원 "도정 왜곡 가짜뉴스 적극 대처해야"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도의회에서 경기도정 관련 '가짜 뉴스'에 엄정하게 대처해야 한다는 주장이 나왔다.

더불어민주당 황대호 경기도의원(수원4)은 1일 열린 도의회 제354회 제2차 본회의에서 "만족도가 높고 성과가 객관적으로 입증된 경기도정 주요 정책에 대해 왜곡하는 언론이 최근 많이 발생하고 있다"며 "청년기본소득에 대해 사실을 교묘히 왜곡해 퍼주기 사업처럼 폄하하기도 한다"고 지적했다.

황 의원은 나아가 방만하게 홍보비를 증액해 쓰고 있다는 일부 야당의 주장에 대해 "경기도민이 서울시민보다 인구가 400만 명이 더 많은데 홍보예산은 절반도 안 된다"며 "경기도민 1인당 홍보예산으로 봐도 서울시와 4배 정도 차이가 난다. 따라서 이 지사의 치적 홍보를 위한 증액이라는 주장에는 선뜻 동의하기 힘들다"고 밝혔다.

그는 그러면서 "경기도가 이런 가짜뉴스와 도정을 왜곡하는 기사들에 대해 보다 적극적으로 대처해야 한다"고 주장했다.

이에 대해 이날 이재명 지사를 대신해 답변에 나선 이용철 도 행정1부지사는 "경기도정을 홍보하는 것이지 이재명 지사 개인을 홍보하는 것은 아니다"라며 "지자체의 홍보비 역시 단체장 개인의 홍보예산이 아닌 시정 또는 도정에 대한 것"이라고 답변했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr