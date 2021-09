김희수 전북도의원, “학교 통폐합 문제는 신중해야”

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도의회 김희수(전주6·교육위) 의원은 전북교육청이 학교 통폐합 문제에 대해 신중히 접근해야 한다고 지적했다.

김 의원은 2일 제384회 임시회 부교육감 대상 정책질의에서 “도내 소규모 학교 통폐합 이후 농어촌 교육문제가 얼마나, 어떻게 변화할 것인지에 대해 고민이 있어야 한다”며 “무엇보다 통폐합보다는 다같이 어우러지는 학교가 되어지도록 해야 한다”고 강조했다.

이어 김 의원은 “근본적으로 농어촌 학교는 존치를 전제로 추후 상생하는 방향으로 정책이 마련되어야 할 것”이라며 “현재까지 도내 소규모 학교 통폐합으로 인해 농어촌 지역 교육문제 해결에 과연 어떠한 영향을 미쳤는지에 대한 세밀한 실태조사와 함께 그에 기반을 둔 점검과정이 선행돼야 한다”고 주장했다.

특히 “통폐합보다는 농어촌 학교를 살리되, 도시학교 학생들이 농어촌 체험학습을 위한 1박2일 캠프를 농어촌 학교에서 실시하거나, 농어촌 학교를 도시학교의 분교 시스템으로 정책화한다면 다함께 어우러지는 도내 학교현장이 될 것”이라고 제안했다.

이밖에 김 의원은 지난해 12월 말 학교재단으로부터 해고된 전주예술중고 소속 6명의 교사들의 지난 1일 복직한 것과 관련, 조속한 문제해결과 학교 정상화를 주문했다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr