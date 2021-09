산은, 12억달러 규모 'KDB 그린오션펀드' 가동

친환경 해양 생태계 조성 추진

[아시아경제 김진호 기자] 한국산업은행은 친환경 선박 및 해양인프라를 지원하기 위해 12억달러 규모로 ‘KDB 그린오션펀드(Green Ocean Fund)’를 조성해 본격 가동한다고 2일 밝혔다.

'KDB 그린오션펀드'는 국내외 해운사의 친환경선박 도입 및 해양인프라를 투자 대상으로 한다. 산은은 총 12억달러 중 최대 8억4000만달러(투자비율 70%)를 투자해 주축 투자자 역할을 수행하고, 해양진흥공사 및 은행·증권 등 금융기관이 재무적 투자자(FI), 해운·조선사가 전략적 투자자(SI)로서 참여할 계획이다.

친환경 선박 확대 및 해양 인프라 구축에 필요한 금융지원을 선도적으로 수행할 계획으로 국적선사의 친환경 선박 도입 촉진을 통한 장기 경쟁력 강화에 기여할 것이라고 산은은 설명했다.

산은은 이날 증권사 등 국내 금융기관 투자자와 공동으로 1호 프로젝트 투자도 실행했다고 밝혔다. 해운물류사업의 디지털화 촉진을 위해 국적 중견선사 및 물류IT 스타트업 기업과 연계해 국내 최초로 사물인터넷(IoT) 설비 장착 컨테이너장비에 대한 금융지원 건이다. 산은을 포함한 투자자가 400억원의 자금을 투입했다.

박영호 산은 해양산업금융본부장은 “친환경 선박을 포함한 기존의 선박금융 영역과 더불어 스마트 물류, 친환경 항만투자 등 해양인프라에 대한 지원도 병행해 국내 해운산업이 환경규제 이슈 등에 대응해 중장기적인 성장 모멘텀을 확보할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

