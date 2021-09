아우디폭스바겐코리아 폭스바겐 부문, 사샤 아스키지안 신임 사장 선임

[아시아경제 이창환 기자] 아우디폭스바겐코리아는 슈테판 크랍(Stefan Krapp) 현 폭스바겐 부문 사장의 후임으로 사샤 아스키지안(Sacha Askidjian, 43세) 신임 사장을 다음달 1일부로 선임한다고 2일 밝혔다.

사샤 아스키지안 아우디폭스바겐코리아 폭스바겐 부문 신임 사장은 2000년 폭스바겐그룹에 입사했다. 프랑스에서 10년간 그룹 애프터 세일즈와 스코다 영업, 폭스바겐 마케팅 등을 담당했다. 2011년에는 중국의 폭스바겐 SAIC로 자리를 옮겨 스코다 마케팅 커뮤니케이션 책임자로서 브랜드 론칭과 인지도를 높이는데 기여했다.

2014년부터는 프랑스에서 폭스바겐 상용차 및 레저용 차량 부문의 제품과 커뮤니케이션 총괄직을 수행했다. 이어 2017년에는 중남미로 이동, 폭스바겐 브라질의 마케팅 책임자로서 브랜드의 새로운 지역 전략을 주도한 후, 중형픽업 아마록(Amarok)의 영업과 마케팅, 애프터 세일즈를 총괄하며 다양한 경력을 쌓았다.

2019년부터는 아우디폭스바겐 대만의 사장직을 맡아 폭스바겐 브랜드를 이끌었다. 아스키지안 신임 사장은 영업과 마케팅을 아우르는 다양한 글로벌 시장 경험을 바탕으로 유럽과 중남미 등 여러 지역에서 폭스바겐의 판매와 서비스 성과를 높였다고 회사 측은 설명했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr